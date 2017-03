Coupe de la CAF : tirage clément pour le CA et le CSS

La CAF (Confédération africaine de football) a procédé mardi au tirage au sort des play-offs d’accession en phase de groupes de la Coupe de la Confédération. Cette étape oppose les éliminés des 1/16è de la Ligue des champions aux qualifiés de la C2.

Les deux clubs tunisiens qualifiés pour cette compétition, le Club Africain et le Club Sportif Sfaxien ont hérité d’un tirage clément. Le premier rencontrera Port Louis de l’Ile Maurice et le second le RC Kadiogo (Burkina Faso). Et auront l’avantage de recevoir leurs adversaires chez eux.

Les matchs aller de ces barrages sont prévus le week-end du 7 au 9 avril et les matchs retour du 14 au 16.

Les vainqueurs de la double-confrontation se qualifieront pour les groupes.

Voici les rencontres :

Young Africans (Tanzanie) vs MC Alger (Algérie)

TP Mazembe (RD Congo) vs JS Kabylie (Algérie)

Leopards AC (Congo) vs Mbabane Swallows (Swaziland)

FUS Rabat (Maroc) vs MAS Fès (Maroc)

Rangers (Nigeria) vs Zesco (Zambie)

Mounana (Gabon) vs ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire)

RC Kadiogo (Burkina Faso) vs CS Sfaxien (Tunisie)

Bidvest (Afrique du Sud) vs Smouha (Egypte)

CNaPS (Madagascar) vs Recreativo de Libolo (Angola )

KCCA (Ouganda) vs El Masry (Égypte)

Ports Authority (Gambie) vs Hilal Obeid (Soudan)

Port Louis (Maurice) vs club Africain (Tunisie)

Rivers United (Nigeria) vs Rayon Sport (Rwanda)

BYC (Liberia) vs Supersports (Afrique du Sud)

AS Tanda (Côte d’Ivoire) vs Platinum stars (Afrique du Sud)

Horoya (Guinée) vs Ittihad Tanger (Maroc)