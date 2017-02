Coupure d’eau à Ennasser 2 et à Salma Cité

Dans un communiqué rendu publique, la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) informe les habitants de la cité Ennasser 2 et Salma Cité( Menzah 7) qu’une perturbation et une coupure dans la distribution de l'eau potable seront enregistrées mardi à partir de 22H et se poursuivront jusqu'au mercredi 8 février courant à 5H.

La SONEDE précise que cette perturbation ainsi que cette coupure sont dues aux travaux de réalisation de l'échangeur X20/X2.