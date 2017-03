De nouveaux « recrutements » au Nidaa Tounes

La conférence des cadres de Nidaa Tounes tenue ce dimanche dans un hôtel à Gammarth a enregistré l’adhésion de nouveaux visages au parti et le retour d'anciens membres. D’abord, la ministre des affaires de la jeunesse et du sport Majdouline Cherni qui entre au bureau exécutif. Ensuite deux anciens ministres transfuges de l’UPL, Mohsen Hassen et Maher Ben Dhia, respectivement ministre du commerce et de la jeunesse et du sport dans le gouvernement Habib Essid. Le premier est cité comme ministre conseiller auprès du chef du gouvernement Youssef Chahed.

Deux autres recrues ont renforcé les rangs de Nidaa Tounes, Cheikh Farid El Béji et l’ancien candidat à l’élection présidentielle Samir Abdelli. De son côté, le député Monhder Belhaj Ali qui a quitté le parti pour fonder avec Mohsen Marzouk « Mashrou3 Tounes » dont il vient d’être exclu, aurait, à son tour, réintégré sa première famille. Il était présent dans le lieu de la réunion tout comme l'ancien porte parole du gouvernement Essid Khaled Chouket qui, de son côté, a repris langue avec le directeur excéutif Hafedh Caid Essebsi après avoir rejoint le groupe de Ridha Belhaj.