De violents affrontements à Tripoli et la Tunisie appelle au calme

La Tunisie a exhorté, vendredi, les protagonistes libyens à faire preuve de la plus grande retenue et à faire prévaloir la voix de la raison et de la sagesse pour préserver l’unité de leur pays.

« Cet appel intervient alors que des combats acharnés font rage depuis jeudi, dans la capitale Tripoli faisant plusieurs victimes », lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères

La Tunisie appelle également les frères libyens à privilégier la voie de dialogue pour régler les différends entre eux et mettre leur pays à l’abri de l’escalade pour rétablir la sécurité, apprend-on de même source.

La capitale libyenne Tripoli connaît depuis jeudi de violents affrontements Qui ont fait plus de 25 morts dont plusieurs civils.

Ces affrontements sont considérés comme les plus violents à Tripoli depuis des mois. Ils opposent, dans le quartier d'Abou Slim, une milice qui dépend du gouvernement d'union nationale à une autre milice qui dépend elle d'un ancien Premier ministre, Khaled al-Gouil. C'est dans ce même quartier que le convoi du Premier ministre a fait l'objet de tirs nourris lundi dernier.

Cette milice ne reconnaît pas le gouvernement issu de l'accord politique inter libyen. C'est pourtant lui qui a le soutien de la communauté internationale. Le mois dernier, ses combattants avaient occupé plusieurs ministères à Tripoli et annoncé la création d'une « garde nationale ».