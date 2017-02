Décès du célèbre chanteur américain de jazz Al Jarreau

Le célèbre chanteur américain de jazz et de soul,Alwyn Lopez Jarreau, plus connu sous le nom de scène Al Jarreau, est mort à l’âge de 76 ans, dimanche 12 février, à Los Angeles aux Etats Unis d’Amérique.

« Al Jarreau est décédé aujourd’hui, 12 février 2017. Il va nous manquer », a annoncé le staff de l’artiste sur son site internet. Le chanteur au répertoire éclectique, du jazz à la pop en passant par la soul et le funk, est mort dans un hôpital de Los Angeles quelques jours après avoir annoncé sa retraite pour cause d’épuisement, mercredi dernier. Récompensé sept fois par les Grammy Awards, Al Jarreau était notamment connu pour Boogie Down ou encore Mornin.