Déclaration du patrimoine : 18 députés seulement sur 217 se sont conformés à la loi

Dix huit députés seulement sur les 217 de l’Assemblée des repentants du peule ont déclaré leur patrimoine, alors que certains membres du gouvernement actuel ne l’ont pas encore fait, selon un rapport publié ce mercredi 25 janvier 2017 par l’organisation « I Watch ». Et bien que la loi du 10 avril 1987 relative à la déclaration sur l’honneur des biens des membres du gouvernement et de certaines catégories d’agents publics, promulguée par le président Habib Bourguiba, stipule dans son article premier que cette déclaration doit se faire « dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de désignation dans leurs fonctions », la quasi-totalité de nos députés et des hauts responsables de l’Etat, n’en ont cure.

Le rapport qui couvre la période d’après le 14 janvier 2011, précise que la déclaration du patrimoine varie d’un gouvernement à l’autre et que c’est le gouvernement Ali Larayedh qui a le plus respecté cette obligation avec 86% alors que celui de Béji Caid Essebsi en 2011 ne s’y est conformé respectée qu’avec12.5%. Entre les deux on trouve les gouvernements Jebali Hamadi Jebali (78.5%), Mehdi Jomaa (79%) et Habib Essid (47.7%).

Par contre tous les membres du gouvernement Youssef Chahed ont déposé leur déclaration auprès de la Cour des Comptes, soit 100%.

Quant aux députés, le rapport qui cite les 18 membres qui ses sont conformés à la loi, épingle les deux grands partis, Ennahdha et Nidaa Tounes avec respectivement 5.7% et 508% de leurs députés qui se sont conformés à la loi.

Ceux qui ont fait leur déclaration sont :

· Les trois députés du Parti du Courant Démocrate, soit 100%,

· 3 sur 8 députés d’Afek Tounes, soit 37,5%

· Le quart des députés du Congrès pour la République

· 13,3% des députés du Front Populaire

· 5,8% des députés de Nidaa Tounes

· 5,7% des députés du Parti Nahdha

Voici par ailleurs la liste des 18 députés qui ont fait leur déclaration :

1. Mohamed Ennaceur,

2. Karim Helali,

3. Salem Hamdaoui,

4. Chahida Bouraoui,

5. Houcine Jaziri,

6. Noomane Euchi,

7. Ghazi Chaouachi,

8. Fethi Chamkhi,

9. Bochra Sahli,

10. Mohamed Sidehom,

11. Mbarka Aouinia,

12. Samia Abbou,

13. Hafedh Zouari,

14. Hedi Soula,

15. Imed Daïmi,

16. Khaled Chaouket,

17. Moncef Sallami,

Hager Dallagi.