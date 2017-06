Delta Cuisine et Condor lancent la nouvelle enseigne « Convia » en Algérie

Condor a procédé, mardi 06 juin 2017, en partenariat avec le tunisien Delta Cuisine, à l’hôtel El-Aurassi à Alger, au lancement de sa toute nouvelle marque de cuisines équipées sous la dénomination de « Convia ».

Fruit d’une joint-venture entre les deux partenaires à savoir Condor (leader de l’électroménager en Algérie) et Delta Cuisine (leader du marché des cuisines équipées en tunisie), la marque algérienne s’engage à offrir aux familles une haute qualité de vie à travers ses produits électroménagers avec des technologies de pointe dans le domaine des ustensiles de cuisine. L’objectif est de réaliser une expérience idéale en cuisine pour sa clientèle, de par l’initiative et le soin qu’elle porte au design et aux besoins des consommateurs.

Abderrahmane Benhamadi, président du conseil d’administration de Condor Electronics, a souligné en marge de la cérémonie de lancement que «le concept de Condor est de populariser la cuisine pour tous les citoyens. C’est le début. Nous allons commencer à fabriquer le bois dit MDF pour baisser le prix de 25%».

« Condor Electronics a investi près de 200 millions de dinars dans cette nouvelle filiale de cuisines et meubles de maison » a-t-il ajouté.

D’après le leader de l’électroménager en Algérie, Condor, des cuisines modernes, design et fonctionnelles, pourront s'intégrer parfaitement dans tous les foyers algériens grâce aux multiples variétés de modèles que propose la marque (plus de 10.000 combinaisons possibles), tout en restant accessibles à toutes les bourses (cuisines à partir de 149.000 dinars algériens).

Et d’ajouter qu'en plus de l'excellent rapport qualité/prix de ses cuisines, Convia mise, également, sur le vaste réseau de distribution, déjà bien implanté, de Condor afin de contenter le plus grand nombre.

Selon la même source, les cuisines Convia seront vendues sur 140 showrooms de Condor, à travers tout le territoire algérien, et livrables au bout de 14 jours, ce qui est en soi une vrai prouesse puisque les concurrents exigent des délais qui s'étalent sur plusieurs mois, avec des prix, très souvent, exorbitants. Les particuliers ne sont pas, par ailleurs, la seule cible de Condor puisque les promoteurs immobiliers sont également concernés. La marque leur assurera un service de conseil, de conception, d'exécution et de suivi des projets, à travers des équipes dédiées spécialement, à cet effet.

Dans une déclaration aux journalistes, le président du conseil d'administration de Condor Electronics, Abderrahmane Benhamadi, a déclaré que le but de la création de Convia, en partenariat avec le leader tunisien delta Cuisine, est de «populariser» les cuisines qui peuvent être personnalisées et montées dans tous les appartements, peu importe l'espace. Selon M Benhamadi 200 cuisines seront installées dès la semaine prochaine dans des promotions immobilières. «Nous sommes prêts à répondre à toutes les demandes» a ajouté le patron de Condor qui annonce, en outre, que le groupe ‘Condor, après les cuisines, proposera également des chambres à coucher et des chambres pour enfant, totalement équipées, par la nouvelle filiale, Convia et à des prix les plus bas sur le marché.

Delta Cuisine, un leader qui confirme son positionnement

Delta Cuisine confirme, une fois de plus, sa position de Leader dans le domaine des cuisines équipées en Tunisie et même dans les pays du Maghreb, a déclaré M. Taher Denguir, pdg du groupe Delta Cuisine Tunisie.

« Delta cuisine continue sa politique d’extension et procède à la création de nouvelles filiales dans des activités annexes pour intégrer le maximum des composants de la cuisine. Une marque à la tunisienne qui cherche à améliorer l’usage de ses produits et de ses innovations, Delta Cuisine compte, d’ici 2020 de conquérir le marché africain », conclut M. Denguir.