Des députés tunisiens en Syrie

Une délégation parlementaire tunisienne s’est envolée ce dimanche 19 mars en direction de Damas. Elle se compose de six députés appartenant aux groupes « Al Horra », du Front populaire? de Nidaa Tounes et l'UPL. Il s'agit de Sahbi Ben Fredj, Mongi Rahoui, Mbarka Brahmi, Abdelaziz Kotti, Khemaies Ksila et Noureddien Mrabti. Elle rencontrera de hauts responsables syriens avec qui elle s’entretindra des relations entre les deux pays qui ont été rompues depuis 2012 et les moyens de leur rétablissement.