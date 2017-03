Des fillettes vendues dans les souks hebdomadaires

La déclaration de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance Néziha Laabidi, mercredi devant l’ARP, concernant « la vente de fillettes tunisiennes aux marchés hebdomadaires dans certaines régions » laisse vraiment pantois. Elle a, en effet, indiqué que , dans des souks hebdomadaires, des filles mineures, déscolarisées, sont vendues via des intermédiaires pour servir d'aides ménagères. « On peut appeler ça un trafic d’enfants, qu’on oblige à quitter les bancs de l’école pour aller travailler comme aide-ménagères, alors que la loi est claire : Le travail des enfants âgés de moins de 16 ans est interdit », a expliqué la ministre.

Même s’il n’existe pas de statistiques fiables, une étude réalisée par l’association des femmes démocrates a révélé que plus de 17.5% des 40.000 travailleuses domestiques en Tunisie ont entre 12 et 17 ans, 60.8% entre 18 et 29 ans. Pis, 31% d’entre elles n’ont jamais été scolarisées et 31% ont été contraintes de quitter l’école.

Un commerce indigne d'un pays qui se prévaut d'un code de protection d'enfant et d'une législation qui interdit le travail des mineurs.