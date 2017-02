Des rafales de vent de plus de 90 km/h sont attendues, à partir de ce dimanche et lundi, en Tunisie. A ce propos, le Chef du gouvernement, Youssef Chahed a chargé le Secrétaire d’Etat à la pêche, d’alerter les marins-pêcheurs, les armateurs et les tours de contrôle maritime à ce sujet.

Chahed a, également, chargé le ministre du transport de multiplier les bulletins météorologiques particulièrement ceux orientés vers les marins et de veiller à les diffuser dans tous les médias.

Il a, aussi, appelé le ministre de l’Intérieur, à intensifier les patrouilles routières et à tenir la Commission nationale de lutte contre les catastrophes en alerte permanente.