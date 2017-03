Des webs internationaux pour la promotion du tourisme

Cinq web influenceurs internationaux seront en Tunisie du 17 au 22 mars dans le cadre de la deuxième édition de #RiseTunisia, lancée par l’agence évènementielle « Evention » pour promouvoir le tourisme en Tunisie. Blogueurs, photographes, activistes et autres artistes venus du Canada, de France et d’Espagne, prendront part à un « Tunisia roadtrip » qui leur fera découvrir des destinations incontournables (Tunis, Zaghouan, Dougga, le Kef, Sousse, Kairouan, etc.) Il s’agit de Cynthia Dulude, artiste, bloggueuse et « youtubeuse » (Montréal, Canada), Elie Duquet, bloggueuse et « instagrammeuse » (Montréal, Canada), Victorien Masson, un blogueur spécialisé dans les voyages (Paris, France), Anne Mc Isaac, directrice artistique et artiste photo (Montréal, Canada) et Manuel Mora, bloggueur et photographe (Barcelone, Espagne). Suivis par des millions d’abonnés à travers les réseaux sociaux, ces jeunes influenceurs relaieront les instants de ce périple sur leurs plateformes numériques respectives, ce qui participera à la promotion de la Tunisie comme destination touristique. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien de Tunisair et de l’Office national du Tourisme (ONTT), partenaires officiels d’Evention. Il fait suite à un autre événement qui avait été organisé en octobre dernier par Evention, autour d’un concept similaire, concomitamment avec les Journées cinématographiques de Carthage (JCC). Des retombées positives avaient alors été enregistrées à la suite de cet événement, avec notamment des centaines de millions de réactions recensées sur les réseaux sociaux et même des interventions sur des médias étrangers. L’attrait de la Tunisie en tant que pays touristique a été remis en cause à la suite d’une série d’attaques terroristes qui ont visé, pendant l’année 2015, la capitale Tunis ainsi que la ville balnéaire de Sousse. Des initiatives citoyennes et associatives ont vu le jour, depuis, pour relancer le tourisme. Parmi ces initiatives, celles lancées par Evention, une agence évènementielle fondée en 2016 par deux jeunes Tunisiennes, Nada et Norchen Mezni.

Communiqué

Table de Jugurtha(photo d'illustration)