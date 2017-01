Deux tunisiens seulement dans la liste des 100 joueurs qui ont marqué le football africain

Le site Sofoot.com adressé la liste des 100 joueurs qui ont marqué le football africain. Seuls deux joueurs tunisiens de la génération d e1978 figurent dans cette sélection, Tarek Dhiab à la 44ème place et Sadok Sassi attouga à la 89ème.

La première place est revenue à la légende du football algérien Rachid Makhloufi.

Le site a Tarak Dhiab

Zinédine Zidane était appelé à devenir président de la République de son pays en 1998 ? Tarak Dhiab, lui, est réellement devenu ministre de la Jeunesse et des Sports de la Tunisie. C’est dire la popularité du milieu reconverti en politique. Avant sa carrière au gouvernement, l' « empereur du football » avait fait rêver la population qu’il a servie à plus de cent reprises. Ballon d’or africain en 1977 (seul joueur tunisien à avoir été distingué de la sorte), il remporta six titres de champion avec l’Espérance de Tunis entre 1975 et 1989 et participa à la première victoire d’une nation africaine en Coupe du monde en 1978. Michel Platini en parle comme d’un joueur à « la classe pétillante » , doté de « touches de balle subtiles » et un « sens aigu de l’organisation » . Un mélange de Zidane et Platini, donc. Sans exagération aucune.

Sadok Sassi

Recordman de sélections avec la Tunisie fidèle parmi les fidèles du Club africain, dont il a assuré la sécurité durant plus de vingt ans. Sadok Sassi dit Attouga a marqué les esprits par son style, sa gueule, sa longévité, son leadership, mais aussi par sa capacité à rebondir après ses erreurs. Les plus nostalgiques se rappellent sa parade suite au coup franc surpuissant du Brésilien Rivelino. Victime d’une luxation de l’épaule, le gardien est évacué du terrain.

Voici le classement des dix premiers :

1. Rachid Makhloufi, Algérie

2. Georges Weah, Libéria

3. Samuel Etoo, Cameroun

4. Didier Drogba, Cote d’Ivoire

5. Roger Milla, Cameroun

6. Salif Keita, Mali

7. Lakhdhar Belloumi, Algérie

8. Abedi Pélé, Ghana

Les frères Brahim et Houssam Hassen, Egypte