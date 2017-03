Dimanche 2 avril, date limite des inscriptions pour la 3ème édition de Souk At-Tanmia

A travers un communiqué de presse, Souk At Tanmia, annonce que face au nombre important de candidats ayant demandé une extension du délai pour pouvoir finaliser leur candidature pendant le weekend, la date limite de soumission de candidatures à a troisième édition de Souk At-tanmia a été prolongée jusqu’au DIMANCHE 2 AVRIL 2017 à minuit.

Il est à noter que Souk At-tanmia, lancé en juillet 2012, est un partenariat rassemblant des institutions de développement, des secteurs public et privé et de la société civile tunisienne, pour lutter contre le chômage en Tunisie.

Souk At-tanmia a pour objectif de créer de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs mal desservis, en les aidant à créer leurs propres projets. Pour ce faire, le partenariat offre un soutien intégré, qui combine financements (sous forme de dons) et services d’accompagnement afin de leur permettre de faire face aux contraintes financières et au déficit de capacités que rencontrent les entrepreneurs tunisiens. Au vu du succès des précédentes éditions, le Partenariat a lancé sa 3e édition de Souk At-tanmia, lors d’une grande soirée qui a eu lieu le vendredi 10 mars 2017 au palais des congrès, sous l’égide de Mohamed El Azizi, directeur général de la Banque africaine de développement (BAD) pour l’Afrique du Nord.

A cette occasion se sont plus de 400 personnes qui ont répondu présent– parmi lesquelles les partenaires de l’initiative, privés et publics investis dans l’écosystème, outre des représentants des autorités, de structures publiques et de la société civile tunisiennes également impliqués.

À propos des partenaires Souk At-tanmia

L’Ambassade du Royaume-Uni en Tunisie, la Banque africaine de développement (BAD), la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME), la Banque tunisienne de solidarité (BTS), le Centre des jeunes dirigeants d’entreprise (CJD), la Confédération des entreprises citoyennes de la Tunisie (CONECT), le gouvernement du Danemark, le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, Education For Employment Tunisie (EFE), l’association des Tunisiens des grandes écoles (ATUGE), Microsoft Tunisie, Mediterranean School of Business (MSB), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), Tunisie Place de Marché (TPM). Organismes et partenaires associés : l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) et l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA).