Donald Trump se prépare à partir en « croisade » contre les musulmans!

Le président américain élu Donald Trump affirme être conforté dans son projet d’interdire l’entrée des musulmans aux Etats Unis après l’attentat contre un marché de Noel à Berlin qui a fait une douzaine de morts et une quarantaine de blessés.

Il a déclaré, mercredi 21 décembre, qu’il ne risquerait pas de revenir sur sa décision. « Vous connaissez mes projets », a-t-il dit. « Cela prouve que j'ai raison, à 100% », rapportent la presse américaine. Il a qualifié de Berlin était « d’attentat contre l'humanité et cela doit cesser».

Quelques heures après l'attaque du camion sur le marché de Noël de la capitale allemande, Donald Trump avait déjà créé la polémique. Il avait en effet affirmé que les événements de Berlin étaient avant tout un attentat contre les chrétiens. « Des civils innocents ont été tués dans les rues alors qu'ils se préparaient à fêter Noël. L'Etat islamique et d'autres terroristes islamistes attaquent continuellement les chrétiens au sein de leurs communautés et lieux de culte ».

Le futur président américain a employé le même registre pour condamner l’assassinat de l’ambassadeur russe à Ankara par un « terroriste islamique radical ». Or, mettre l’accent sur la religion présumée des assaillants constitue un choix délibéré de trancher avec la politique du président sortant Barack Obama.

Son conseiller à la sécurité nationale, l'ancien général Michael Flynn, a affirmé en août que l'islam n'était pas une religion mais une « idéologie politique. Ils nous ont déclaré la guerre », affirmait-il alors. « Et notre gouvernement ne nous permet pas de parler de cet ennemi ». « C'est l'islamisme », avait-il dit au sujet de cette menace. « C'est un cancer insidieux dans le corps de 1,7 milliard d'habitants sur cette planète et il doit être retiré ».

Mais cet ancien soldat qui a combattu les extrémistes en Irak et en Afghanistan n'est pas le seul à avoir l'oreille de Donald Trump. Steve Bannon, un très proche et futur conseiller en stratégie, incarne une vision nationaliste aux racines dans l'extrême droite très dure.

Avec des agences