Education : nouveau calendrier scolaire

La prochaine année scolaire démarrera le 15 septembre 2017 et prendra fin le 30 juin 2018 en maintenant le système des deux semestres, annonce lundi le ministère de l'Education.

« Le calendrier des prochaines vacances scolaires a été fixé sur la base des travaux de la commission tripartite concernée et après examen des équilibres et des lacunes du calendrier 2016-2017, et ce dans l'objectif de prendre en compte les intérêts des élèves et de harmoniser le calendrier avec les vacances universitaires ».

Selon le nouveau calendrier, le premier semestre s'étend du 15 septembre 2017 au 4 février 2018; et le second du 5 février au 30 juin 2018.

Le premier semestre est ponctué de deux vacances: les premières, d'une semaine, du 30 octobre au 5 novembre; et les deuxièmes, de deux semaines, du 18 au 31 décembre 2017.

Les deux semestres sont séparés par une semaine de vacances, du 29 janvier au 4 février 2018.

Le second semestre est également ponctué de deux vacances: une semaine du 19 au 25 mars 2018, et une semaine du 30 avril au 6 mai 2018.