Eliminatoires CAN 2019 : bons débuts de la Tunisie face à l’Egypte(1-0)

La Tunisie a bien entamé sa campagne de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun-2019, en remportant une belle victoire aux dépens de l’Egypte (1-0), en match comptant pour la première journée du groupe J des éliminatoires disputé dimanche soir au stade de Radès.

Le onze national a bien dominé les vice-champions d’Afrique qui n’ont pratiquement rien tenté, faisant preuve d’une bonne organisation dans les trois compartiments du jeu et d’une grande application tactique. L’entraineur national Nabil Maaloul dont c’est la première sortie officielle, a réussi ses choix tactiques en alignant le trio Mohamed Amine Ben Amor, Ghailène Chaalali et Ferjani Sassi dans le milieu du terrain tout en plaçant Siam Ben Youssef et Mehdi Meriah dans l’axe de la défense, et Youssef Msakni et Khenissi à la pointe de l’attaque.

Malgré leur domination, au cours de la première mi-temps, les Tunisiens se sont contentés d’un nul blanc.

De retour sur le terrain, ils n’ont pas mis longtemps pour surprendre leurs adversaires grâce à Taha Yassine Khenissi qui, bien servi par Youssef Msakni, trompe de gardien Cherif Ikrami à la 48e.

Même si le rythme a baissé, la sélection tunisienne a continué à menacer les bois égyptiens comme ce fut le cas avec Mohamed Amine Ben Amor dont la reprise d’une passe de Fakhreddine Ben Youssef, fut contrée par la défense égyptienne (64e) ou avec Ghaylène Chaalali dont le tir de loin s’est envolé au-dessus de la cage (89e).

Les Tunisiens terminent ainsi la rencontre sur une belle et précieuse victoire qui les place en tête de leur poule et peuvent envisager avec sérénité leur prochain match de qualifications africaines face à la RD Congo en août prochain.