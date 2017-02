Emirats Arabes unis : les restrictions sur les visas pas encore levées

Beaucoup ont applaudi à la suite de la décision des autorités émiraties de lever la restriction sur les visas pour les citoyens tunisiens. Annoncée en grandes pompes et on a même parlé d’une victoire de la diplomatie tunisienne et un réchauffement des relations entre les deux pays. Or, cette décision est en fait soumise à certaines conditions et ne concerne pas tous les citoyens. Les demandeurs de visas on vite déchantés et ils se sont heurtés à un refus systématique de la part des services consulaires des Emirats arabes unis à Tunis. Une note interne affichée au siège du consulat précise que toute demande de visa business ou de tourisme est actuellement refusée. Que faire alors ? Il faudrait attendre le retour en activité de la compagnie Emirates, prévue au mois de mars prochain, suspendue depuis voilà deux ans pour pouvoir déposer sa demande à travers ses services.