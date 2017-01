Enfin, le projet de loi relatif aux élections municipales et régionales adopté

Après moult reports, tergiversations et rebondissements, l’Assemblée des représentants du peuple a adopté, dans l’après-midi de ce mardi 31 janvier, par une majorité de 139 voix pour et 22 abstentions le projet de loi organique relative aux élections municipales et régionales.

Auparavant, les députés ont adopté le fameux article 6, objet de discorde, par 144 voix, pour 11 contre et 3 abstentions. Cet article autorise les agents des forces sécuritaires et les militaires à participer au vote lors des élections municipales et régionales.

Les forces armées ne voteront que durant les élections municipales et régionales. Tout agent qui participe aux campagnes électorales et aux meetings des partis sera démis de leurs fonctions.