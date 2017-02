Ennahdha et Nidaa apportent leur soutien à Youssef Chahed

Le président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi s’est réuni dans la soirée de dimanche 26 février avec une délégation de Nidaa Tounes conduite par son directeur exécutif Hafedh Caid Essebsi qui était accompagné notamment du président du groupe parlementaire Soufiene Toubal et des députés Ons Hattab, Intissam Jebabli et Chaker Ayadi. Alor que du côté d’Ennhdha étaient présents Zied Ladhari, Ali Larayedh, Noureddine Bhiri et Mohieddine Arbaoui.

La réunion a été consacrée à l’examen de la situation générale dans le pays mais surtout à la position concernant le dernier remaniement ministériel opéré par Youssef Chahed. Elle a été suivie par un point de presse au cours de laquelle Rached Ghannouchi a confirmé le soutien des deux partis au gouvernement et à son chef à la suite du denier remaniement. Il a, par contre, insisté sur la concertation préalable avec tous les signataires du « Pacte de Carthage » avant tout changement et mis l’accent sur l’importance du dialogue avec les organisations nationales et notamment l’ UGTT. Il, a enfin, appelé à institutionnaliser le dialogue entre toutes les parties signataires du Pacte de Carthage ».