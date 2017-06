Ennahdha et Nidaa, la main dans la main

Au cours d’une réunion tenue dans la soirée de mardi 6 juin, Nidaa Tounes et Ennahdha se sont mis d’accord sur la création d’un comité de coordination entre les deux partis et leurs groupes parlementaires. Dans un communiqué publié ce matin et signé par les présidents des deux groupes parlementaires Noureddine Bhiri et Soufien Toubal, il est précisé que ce comité qui doit se tenir une fois par mois veillera à renforcer la coordination avec toutes les parties signataires du document de Carthage et tous les partis formant la coalition au pouvoir.

Dans le communiqué qui n’a fait aucune mention du chef du gouvernement Youssef Chahed, les deux partis ont réitéré leur engagement à soutenir les efforts menés dans la guerre contre la corruption, précisant qu’ils soient dans le respect de la constitution et dans le cadre de la loi. Elles ont appelé à l’accélération de la mise en place des instances constitutionnelles dont notamment la cour constitutionnelle, avant l’actuelle session parlementaire. Elles ont, également, affirmé leur engagement à respecter le calendrier des élections municipales prévues pour le 17 décembre prochain.

Ennahdha et Nidaa Tounes ont, enfin, exhorté le gouvernement à booster l’investissement et le développement dans les régions et à accélérer la mise en œuvre au profit des chômeurs.

La réunion s’est tenue au siège de l’ARP au Bardo sous la présidence du président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi et du directeur exécutif et représentant légal de Nidaa Tounes, Hafedh Caid Essebsi. Elle a regroupé outre les présidents des deux groupes parlementaires, des députés des deux partis.