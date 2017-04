Fermeture de la boite de nuit ayant diffusé un appel à la prière mixé

La boite de nuit ayant diffusé un appel à la prière mixé à un Dj a été immédiatement fermée, a déclaré le gouverneur de Nabeul Mnaouar Ouertani et ce jusqu'à la clôture de l'enquête ouverte par les autorités.



Il a déclaré que ce qui s'est passé est une atteinte au sacré et une provocation aux musulmans.



Il est à noter qu'un Dj de nationalité allemande a mixé l'appel à la prière ce samedi dans une boîte de nuit à Hammamet, appartenant à un investisseur tunisien et a par la suite quitté le pays.

Ce même Dj a présent, sur sa page Facebook, ses excuses aux Tunisiens précisant n'avoir pas eu l'intention de les offenser ou de les provoquer.