France football : Youssef Msakni, ou le retour du cador

Pour France football, les Aigles de Carthage qui n’ont jamais été mis en danger se sont imposés 4-2 face à un Zimbabwe courageux. Le journal a encensé Youssef Msakni qui a retrouvé toutes ses sensations avec la sélection nationale. Face au Zimbabwe, a-t-il écrit, c'est lui qui a inscrit le deuxième but sur une passe de Sliti, après un joli une-deux. À l'heure de jeu, il a lancé Khenissi seul dans le dos des Zimbabwéens, une passe pleine de flair qui méritait un but. Dans le dernier quart d'heure, il a obligé le gardien Mkuruva à une superbe parade, à la suite d'une tête sous la barre. C'est une évidence, Msakni paraît en très grande à quelques jours du quart contre le Burkina Faso. Une note de 7sur 10 lui a été attribuée tout comme ses coéquipiers Naim Sliti et Taha Yassine Khenissi qui a été choisi par la CAF comme l’homme du match.

Voici les notes des joueurs tunisiens :

Jeridi 5

Naguez 6

Ben Youssef 6

Abdennour 5

Maaloul 5

Ben Amor 6

Khazri 6

Sassi 5

Msakni 7

Khenissi 7

Sliti 7.

Arbitre : M. Dembele (CIV) 6

Note du match : 14/20.