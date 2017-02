France : ouverture d’une information judiciaire contre François Fillon

En France, le parquet national financier (PNF) a décidé d'ouvrir, vendredi, une information judiciaire contre le candidat de la droite François Fillon pour des faits éventuels de «détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, trafic d'influence et manquements aux obligations de déclaration à la Haute autorité sur la transparence de la vie publique».

Cette procédure permet désormais aux juges et aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations. Mais alors que s'ouvre, samedi, le délai pour le recueil des signatures, il est difficile d'imaginer que les trois magistrats instructeurs qui seront bientôt nommés se précipitent pour mettre en examen un candidat à l'élection présidentielle. Et quand bien même, François Fillon l'a martelé, avec force il y a une semaine: «Je m'en remets désormais au suffrage universel. Ma décision est claire: je suis candidat et j'irai jusqu'à la victoire.»