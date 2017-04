France : projet d'attentat déjoué contre François Fillon

Deux hommes soupçonnés de préparer un attentat « imminent » contre des candidats à la présidentielle ont été arrêtés mardi matin à Marseille. Le ministre de l’Intérieur a indiqué que « 50.000 policiers et gendarmes » seront déployés sur tout le territoire lors des deux tours du scrutin.

A cinq jours du premier tour de l’élection présidentielle, Mohiedine M. 29 ans et Clément B. 23 ans, soupçonnés de préparer un attentat « imminent, contre le candidat LR à la présidentielle François Fillon, ont été arrêtés mardi à Marseille. Les deux hommes sont « soupçonnés d’un passage à l’acte imminent ». Ils ont été arrêtés par la DGSI dans le cadre d’une enquête en flagrance ouverte à Paris le 12 avril pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et infraction à la législation sur les armes en relation avec une entreprise terroriste.

Des « armes de poing » et « des armes longues » ainsi que du matériel rentrant dans la composition d’explosifs ont été retrouvés lors de perquisitions qui sont en cours à la mi-journée dans le IIIe arrondissement de Marseille. « Connus pour leur radicalisation », les deux suspects ont déjà été incarcérés pour des faits sans caractère terroriste.

Une première enquête préliminaire avait été ouverte le 5 avril contre le plus âgé des suspects, né en juillet 1987 à Croix (Nord) après la remontée d’indices attestant la préparation d’une action violente imminente, selon cette même source. Le 10 avril, une deuxième enquête similaire avait été ouverte contre le plus jeune, né en juillet 1993 à Ermont (Val-d’Oise). « Au fur et à mesure, il s’est avéré que les deux enquêtes se rapportaient au même projet », a indiqué la source proche de l’enquête.

Ces interpellations interviennent à cinq jours du premier tour de l’élection présidentielle, sur fond de menace terroriste très élevée en France, frappée depuis 2015 par une série d’attentats, parfois de masse, qui ont fait 238 morts.

