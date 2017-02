« Ghannouchi, un personnage encombrant », selon un journal algérien

Selon le journal algérien « Liberté », « l’activisme du chef islamiste tunisien d’Ennahda semble nuire sérieusement aux efforts de la diplomatie algérienne dans sa gestion du dossier de règlement de la crise libyenne. Alger cache à peine son irritation ».

Dans un article publié ce mardi 14 février, le journal écrit notamment que le leader du mouvement Ennahdha, qui s’est engagé « dans un vaste ballet diplomatique entre Tripoli et plusieurs capitales voisines, dont Alger, il a fini par devenir un personnage encombrant ».

Et d’ajouter qu’à « Tunis certains voient son activisme d’un mauvais œil et une tentative de supplanter le travail de la diplomatie officielle. Mais M. Ghannouchi affirme mener une “diplomatie populaire” dans le dossier libyen “pour le bien de la Tunisie”, considérant le conflit libyen comme un “problème tunisien” en raison de la menace d’instabilité qui pèse sur son pays ».

« Mais, vraisemblablement, son implication dans le dossier libyen semble gêner également le milieu diplomatique à Alger, selon des sources proches du dossier libyen au ministère des Affaires étrangères ayant requis l’anonymat.

Ces sources affirment qu’à aucun moment, le leader n’a été sollicité pour jouer les intermédiaires entre Alger et les politiques islamistes libyens, l’Algérie entretenant des relations fraternelles en toute équité avec l’ensemble des acteurs de la crise libyenne ».

