Grève à la CNSS et à la CNAM

Le syndicat général de la caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) et celui de la caisse nationale des assurances maladies (CNAM) entameront une grève jeudi 27 et vendredi 28 avril 2017 dans tous les services centraux des deux caisses.

Cette grève fait suite à la non application par la direction générale de la CNSS et de la CNAM ainsi que par le ministère des affaires sociales de l’accord sectoriel conclu sur les revendications des deux fonds sociaux, selon le préavis de grève publié le 10 avril 2017 par l’Union régionale du travail de Tunis et dont l’agence TAP a reçu une copie.

L’accord sectoriel au titre du 8 octobre 2014 porte sur des demandes relatives au salaire complémentaire de la retraite, l’octroi aux retraités des deux caisses d’une prise en charge totale du prélèvement au titre de l’assurance sur la maladie estimé à 4%, à l’instar des agents de la caisse nationale de la retraite et de la prévoyance sociale (CNRPS).