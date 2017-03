Hausse de 38% du nombre de touristes en deux mois

Le salon du tourisme de Berlin qui s’est ouvert ce mercredi 8 mars, constitue une aubaine pour les professionnels du tourisme de monde entier pour « vendre » leurs produits. Avec plus de 180 000 visiteurs, parmi lesquels 108 000 professionnels et plus de 10 000 exposants venus de 180 pays, il couvre toute l’offre de l’industrie touristique. Présents dans ce salon, les représentants du secteur touristique tunisien, ont indiqué que les touristes ont repris la destination Tunisie, après une bouderie qui n’a pas trop duré. Avec 231.336 de touristes en janvier et 190.966 en février, leur nombre a augmenté respectivement de 19,8% et 38% sur un an.

Déjà en 2016, le tourisme avait commencé à reprendre, avec 4,52 millions de visiteurs étrangers sur l'année, après une chute à 4,2 millions en 2015, année où le pays a été frappé par des attentats ciblant des lieux touristiques. Les années précédentes, la Tunisie attirait autour de 6 millions de touristes étrangers par an. Le retour progressif des touristes se fait également à la faveur de la levée progressive et partielle des restrictions ou des interdictions de se rendre en Tunisie formulées par les ministères des Affaires étrangères des pays européens.

La Tunisie compte, également, sur un retour progressif des escales dans le pays des bateaux de croisière et l'essor de nouvelles clientèles, comme par exemple la clientèle russe, qui a connu un boom en 2016. Le pays vient aussi de décider de dispenser les Chinois de visa, comme c'est déjà le cas pour les Européens.