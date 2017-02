Hechmi Hamdi : « tout le monde est jaloux de moi »

Revenu à Tunis pour conduire une manifestation contre le président américain Donald Trump, Hachemi Hamdi, le propriétaire d’une chaîne TV installée à Londres et accessoirement président du Courant de l’Amour « Tayar Al Mahaba » ne manque pas de culot. La modestie, il ne connait pas puisque il se considère toujours comme « le protecteur des droits des plus faibles et de sauveur des Tunisiens ». « Plus les Tunisiens tarderont à mettre entre ses mains les manettes du pays, plus ils le regretteront », dit-il.

Invité de Borhène Bsaies sur Attassia, il n’a pas raté l’occasion pour attaquer Hassen Zargouni patron de Sigma Conseils qui l’a classé premier des dirigeants honnis par les Tunisiens selon le baromètre du mois de février. « Je suppose que Hassen Zargouni est orienté et que ses sondages ne servent qu’à manipuler l’opinion publique ».

Encore une preuve qu’il n’a aucune modestie, puisqu’il ose se comparer aux prophères Mohamed ou Moïse. «Tous les prophètes, de Moïse à Mohamed, et les grandes personnalités, ont vu la majorité s’opposer à eux, mais je considère que les plus beaux défis sont les plus difficiles », a-t-il dit quand on lui a demandé pourquoi il n’est pas aimé par l’élite tunisienne. Celle-ci, dit-il, « est jalouse de lui et l’envie pour ce qu’il est, oubliant qu’il a tant milité pour arriver là où il est », selon ses propres termes.

Poussant sa logique, il considère que son parti Tayyar al Mahaba est la seule alternative au parti Ennahdha, parole d’un ancien Nahdahoui « Le mouvement d’Ennahdha est encore figé dans son combat éternel contre le Front populaire et la gauche en général. Ces deux mouvements n’ont pas compris que le Tunisien n’a que faire de cette guerre idéologique et cherche uniquement la dignité ».

Jamais en manque d’indices sur sa popularité et sur ses chances d’accéder aux plus hautes fonctions de l’Etat, Hachemi Hamdi ne trouve pas que d’additionner les likes sur sa page facebook. Il va encore plus loin pour estimer qu’un like (j’aime) équivaut en vote réel entre 5 à 10 voix.

Pour ce qui est de la manifestation anti-Trump elle a rassemblé samedi quelques dizaines de personnes devant la Théâtre municipal et beaucoup de badauds. Ce fut l’occasion pour le sujet britannique de faire une harangue dont la moitié était en anglais car elle est supposée être écoutée par le président américain.

Un populiste peut trouver un plus populiste que soi.