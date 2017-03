IVD, auditions : la parole aux victimes de la censure d’internet

La huitième séance d’auditions publiques des victimes des violations des droits de l’Homme, organisées par l'Instance Vérifié et Dignité (IVD), a été consacrée, samedi soir, aux témoignages de cinq victimes des atteintes à la liberté sur Internet, à l’occasion de la journée mondiale de la lutte contre la censure sur Internet qui coïncide avec l’anniversaire de la mort du blogueur et activiste Zouhair Yahyaoui (13 mars 2015).

La présidente de l’IVD, Sihem Ben Sedrine, a annoncé à l’ouverture de la séance tenue au centre urbain nord, que « la bataille des droits de l’Homme sur internet était une bataille féroce et inéquitable entre la société et le pouvoir qui a consacré tous les moyens financiers et humains à sa disposition pour maintenir sa poigne de fer sur Internet ».

« Cet espace était un espace parallèle où les Tunisiens exerçaient leur citoyenneté face au blocage par le pouvoir de l'espace public », a expliqué Ben Sedrine, soulignant que "dévoiler les violations subies par un grand nombre de citoyens allant de l'arrestation, à la torture et à la violation de leurs données personnelles, peut contribuer à empêcher la reproduction de ses pratiques".

L’IVD a présenté, au début de la séance, un rapport sur les principales violations de la liberté d’Internet par l’ancien régime et ses moyens de contrôler de la toile, en plus des témoignages de blogueurs s’étant opposés à l’ancien pouvoir à travers l’espace virtuel.

La septième séance des auditions publiques organisées par l’Instance Vérité et Dignité (IVD) a été consacrée vendredi aux violations des droits de la femme durant des décennies.

Les prochaines auditions publiques, prévues le 24 mars, se focaliseront sur les violations commises à l'époque de l'indépendance.

Les premières séances d'audition des victimes de violations des droits de l'Homme commises entre 1955 et 2013 avaient démarré le 17 novembre 2016 à Tunis, rappelle-t-on. Cinq autres séances avaient été par la suite organisées, dont la dernière a eu lieu le 26 janvier dernier.