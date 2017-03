Journée de la femme : des « chiennes de garde » contre la violence machiste !

Le 8 mars de chaque année, le monde entier fête la journée internationale de la femme. Cette date correspond, en fait, à une grève des travailleuses de l'industrie textile à New York qui, le 8 mars 1857, ont cessé le travail pour protester contre leurs maigres salaires et leurs mauvaises conditions de travail. Commémorée, pour la première fois, en 1910, cette journée a été, officiellement, proclamée par les Nations unies Journée internationale de la femme en 1975.

Partout dans le monde, on célèbre cette journée par des manifestations et des slogans accrocheurs et des actions, dès fois, originales. Et cette année, les Nations unies ont choisi de célébrer la Journée sous le thème : «Le thème 2017 de la Journée internationale des femmes (JIF) du 8 mars est « les femmes dans un monde du travail en évolution : pour un monde 50-50 en 2030 ». Dans ce contexte, seules 50 pour cent des femmes en âge de travailler font partie de la main-d’œuvre mondiale contre 76 pour cent pour les hommes.

La femme, ange ou diable ?

Ange ou diable, la femme est, en effet, présentée sous plusieurs facettes. Aussi bien la légende que l'histoire, qui sont faites par les hommes, sont marquées par l'empreinte de la femme. Même les livres saints, révélés à des prophètes hommes, nous rappellent, dès fois, avec force détails, le rôle joué par des femmes dans le changement du cours de l'humanité. De notre mère Eve et son péché originel, dont la responsabilité est imputée à Lucifer, à la Vierge Marie, mère de Jésus, en passant par la femme du pharaon d'Egypte qui a sauvé l'enfant Moise, futur messager de Dieu, d'une mort certaine, à Bethsabée qui a séduit le roi prophète David et lui a donné Salomon..., sans oublier Zouleikha qui a envoyé le prophète Joseph en taule pour avoir refusé de tomber dans ses bras, les exemples ne manquent pas qui nous édifient sur la présence agissante de la femme auprès de l'homme.

La femme est aussi Dalila, la traîtresse qui, dans la légende, a livré Samson à ses ennemis. Elle est surtout Pénélope, l'épouse fidèle, qui, pour repousser ses nombreux prétendants, défaisait le soir ce qu'elle tissait le jour, avec l'espoir de retrouver son mari Ulysse, rentré enfin au bercail. L'histoire regorge, à son tour, de noms de femmes célèbres qui ont agi sur les événements.

La nôtre nous apprend que la Cité de Carthage a été fondée et gouvernée par une femme, Elyssa la reine Didon, qui a préféré s'immoler par le feu qu'épouser «le souverain des lieux, Hiarbas», et qu'une femme berbère de notre contrée, Dihya, plus connue sous le nom de la Kahina (prêtresse), s'est illustrée, comme une véritable guerrière, en s'opposant aux troupes de Hassen Ibn Noomane, venues islamiser la région de Ifriqiya. Deux exemples qui prouvent que l'histoire peut aussi être faite par les femmes.



Le phénomène du machisme



Ce préambule m'amène, tout de go, à parler des préoccupations et des revendications des femmes qui, en vérité, diffèrent d'une société à l'autre. Si dans plusieurs pays, les femmes doivent encore lutter pour la reconnaissance de leurs droits les plus élémentaires, comme l'accès à l'école et à la citoyenneté, le droit à un travail rémunéré...dans d'autres, qui ont fait de la participation active de la femme à l'œuvre de développement une composante essentielle de leur modèle de société, les aspirations ont plutôt pour noms une plus grande présence dans la vie publique et dans la population active, une représentativité plus importante dans les institutions et un rôle de partenaire à part entière au foyer.

Comme c'est le cas chez nous en Tunisie où la femme dispose, grâce au père de l'indépendance Habib Bourguiba, d'un statut que lui envient plusieurs de ses semblables, même dans les démocraties les plus ancrées. Elles ont, au cours des six dernières années, fait échouer toutes les velléités d'une remise en cause des acquis. Mais la société tunisienne demeure marquée par le phénomène du machisme, «suprématie du mâle, faite par et pour le mâle». Phénomène présent dans certaines sociétés européennes comme la société française où une association, au nom fort révélateur, «les Chiennes de garde», en l'occurrence, a vu le jour pour lutter contre la «violence machiste», laquelle englobe, entre autres, violence physique, harcèlement et sexisme.

Mais aussi et surtout les dérapages linguistiques, c'est-à-dire le fait de traiter les femmes de qualificatifs ignobles, et qui ne sont que de vieux réflexes sexistes. Il est vrai que, partout, la femme gagne du terrain et que, partout, les thèses féministes rencontrent, non sans difficultés, l'adhésion des décideurs, y compris dans les plus hautes sphères de l'Etat. Toutefois, c'est au niveau des mentalités qu'on doit le plus agir. Les associations féminines et féministes doivent faire preuve de plus de vigilance et se transformer, s'il le faut, en «chiennes de garde» pour surveiller les dérapages et donner, si besoin est, l'alerte.

B.O.