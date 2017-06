Journée mondiale de l'environnement ou comment « rapprocher les gens de la nature »

L'homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa subsistance physique et lui offre la possibilité d'un développement intellectuel, moral, social et spirituel. Dans la longue et laborieuse évolution de la race humaine sur la terre, le moment est venu où, grâce aux progrès toujours plus rapides de la science et de la technique, l'homme a acquis le pouvoir de transformer son environnement d'innombrables façons et à une échelle sans précédent.

La Journée mondiale de l'environnement (JME) a été initiée par l’ONU en 1972. La JME met en avant un enjeu spécifique important différent chaque année concernant l’environnement. Hébergée dans une ville différente, elle est célébrée le 5 juin également avec une exposition internationale durant la semaine correspondante. Elle est organisée cette année par l'Angola, un pays souhaitant restaurer sa population d'éléphants, conserver la vie sauvage africaine riche en biodiversité et sauvegarder son environnement.

Cette journée soulève régulièrement les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète. Elle se veut également une « journée pour tous » où chacun peut agir concrètement en faveur de l’environnement et transformer ses actes individuels en une force collective capable d’avoir un impact positif exponentiel sur la planète.

Thème 2017 : « Rapprocher les gens de la nature »

Chaque année la Journée mondiale de l'environnement est organisée autour d'un thème visant à attirer l'attention du public sur une préoccupation environnementale particulièrement urgente et cette année, le thème est « Rapprocher les gens de la nature ».

Ce thème nous invite à sortir de chez nous, à nous rendre dans la nature, à en apprécier la beauté et à réfléchir à la manière dont nous faisons partie de la nature et dont nous en dépendons. Trouvons des façons ludiques et passionnantes de faire l'expérience et de chérir cette relation vitale !

Des milliards de personnes vivant en milieu rural passent chaque journée de travail « connectées à la nature » et sont pleinement conscientes de leur dépendance – approvisionnement naturel en eau et moyens de subsistance sous forme de sols fertiles. Ces cultivateurs et fermiers sont parmi les premiers à souffrir lorsque les écosystèmes sont menacés : pollution, changements climatiques ou surexploitation.

Le Canada, pays hôte en 2017

Chaque année, la journée mondiale de l'environnement est organisée par un pays hôte différent, où se déroulent les célébrations officielles. L'accent mis sur le pays hôte contribue à mettre en évidence les défis environnementaux auxquels celui-ci est confronté et chaque pays est invité à initier des efforts pour y remédier. Le pays hôte de cette année est le Canada.

Son patrimoine naturel riche et spectaculaire est une source de fierté et d'identité profonde pour les Canadiens. Les nombreuses ressources naturelles appuient la prospérité de l'économie du pays – avec le tourisme et l'utilisation durable de ces ressources – et la santé et le bien-être des 36 millions d'habitants.

La Journée mondiale de l'environnement est au cœur des célébrations cette année du 150ème anniversaire du Canada. Dans le cadre des festivités, les entrées dans les parcs nationaux du Canada sont gratuites tout au long de l'année 2017.

La Tunisie pays d’une faune et une flore inédites

L’Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE) a précisé cette année que l’objectif du concours est d’encourager la créativité et de promouvoir les sites naturels tunisiens selon une nouvelle approche. Il s’agit de mieux faire connaitre la beauté de ces sites en les transformant en pièces artistiques à travers l’objectif de l’appareil photo, précise la même source.

L’agence attribuera 5 prix aux lauréats oscillant entre 500 et 2 mille dinars. Les photos récompensées seront publiées sur le site WEB et la page Facebook officielle de l’ANPE et présentées dans l’une des galeries de la capitale.

La Tunisie, par son appartenance au continent africain, bénéficie une faune et une flore inédites. Parmi la dizaine de parcs nationaux tunisiens, le plus réputé est le Parc de l'Ichkeul. Ce parc de 12 600 hectares a été inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que réserve de la biosphère. Situé au nord de la Tunisie, à 25 km de Bizerte, il est composé d'un lac, des marais et d'un massif montagneux. C'est un paradis pour les oiseaux. Il abrite des milliers d'oiseaux migrateurs comme des oies cendrées, des canards siffleurs, des foulques, des cigognes). Passereaux, rapaces, reptiles, tortues et buffles ont également élu domicile dans ce parc.

Chaque parc national est spécifique de par sa situation géographique, sa faune et sa flore, sa diversité biologique et son histoire. Vous pouvez sortir aujourd’hui pour visiter l’un des parcs nationaux : Bou-Hedma, Chaâmbi (Attention danger), El Feïja, Bou-Kornine, Djebba, Dghoumès ,, Jebel Chitana-Cap Négro , Oued Zen, Jebel Zaghouan,…

Une fois que vous y êtes, pourquoi ne pas vous poser un défi (rechercher un mammifère rare, identifier cinq papillons, atteindre le coin le plus reculé du parc). Enregistrez ce que vous voyez et envoyez à l’ANPE une photo de vous-même et/ou de vos découvertes afin qu’elle puisse le publier sur les réseaux sociaux pour encourager les autres à partir à l'aventure et peut être être parmi les lauréats de l’exposition.

Les parcs nationaux tunisiens pourront développer dans l’avenir un produit touristique dynamique, s’appuyant sur la base même de leur existence, à savoir la protection et la mise en valeur de leurs richesses naturelles et patrimoniales. Cependant, les pouvoirs publics doivent soutenir toutes les initiatives émanant des entreprises du secteur privé, en adéquation avec l’émergence de nouveaux besoins touristiques à satisfaire et contribuant à développer, de façon directe ou indirecte, le tourisme vert en Tunisie, à l’exemple d’autres pays méditerranéens (l’Espagne, la France…). Dans l’avenir, le tourisme dans les parcs nationaux pourrait jouer le même rôle que le tourisme saharien qui a apporté une dimension complémentaire au tourisme balnéaire, notamment par le biais de randonnées de découverte des parcs dans leurs milieux naturels.

On a une pensée à l’environnement une fois par an ? Le reste de l'année le système productiviste casse, saccage et tue notre planète et nos vies.

A quand une année de l’environnement et de la croissance verte créatrice de richesses et d’emplois en sauvegardant notre planète?

Abdessatar Klai