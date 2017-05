Kalthoum Kennou dément avoir publié une liste de députés en relation avec Jarraya

La magistrate Kalthoum Kannou a démenti, sur les ondes de Mosaïque FM, les informations qui circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles, elle a publié une liste de députés en relation avec l’homme d’affaires arrêté, Chafik Jarraya.



Elle a ajouté que la page qui a publié ces informations est piratée et qu’elle informera le ministère public de cette affaire ce lundi 29 mai 2017.

Il est à noter qu’une liste de plus d’une vingtaine de noms, pour la pluparts des députés de Nidaa Tounes, a été publiée dans certains médias électroniques et partagée sur les réseaux sociaux. Nidaa s’en est indigné et a accusé des parties qui propagent ces fausses informations de chercher à nuire à l’image du parti.