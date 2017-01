Kasserine : Affrontements entre les unités sécuritaires et des jeunes

La cité Ennour à Kasserine connait, en cette soirée du mardi 3 janvier, des affrontements entre les unités sécuritaires et des jeunes qui ont bloqué le carrefour entre la cité Ennour et d’autres rues. Des pneus ont été brûlés. Les forces de l’ordre ont riposté en utilisant le gaz lacrymogène.

Ces affrontements interviennent après l’attaque contre le dépôt municipal de la ville de Kasserine et le vol de motos et d’un véhicule de luxe qui appartenait à un contrebandier dans la soirée du mardi 3 janvier 2017.

La voiture a été saisie dans l’après-midi et une source a indiqué que le contrebandier a participé à l’attaque.