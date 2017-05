Khalifa Chibani : des politiques et des contrebandiers derrière les troubles

Le porte parole de la garde nationale Khalifa Chibani a affirmé, dans une intervention dans le JT de 20h00 de la Watanya 1, que les événements qui se sont déroulés ce lundi à El Kamour et à Tataouine ont été préparés depuis plus de deux mois. Ils ont été attisés par des politiques associés à des contrebandiers. Il y a des appels au renversement du régime et au coup d'Etat.

Chibani a nié que des forces sécuritaires ou de la Garde nationale aient provoqué les manifestants, « c’est plutôt le contraire », a-t-il déclaré.

Il a cité le cas du poste frontalier de Bir Soltane à Kébili qui a été attaqué et où on a incendié deux voitures. Il s’est demandé qui finance ces manifestants et qui attise le feu.

Il a critiqué le traitement de l’information par certains médias et correspondants régionaux qui parlent de blessés parmi les manifestants et ignorent ceux des forces sécuritaires et de la Garde nationale qui, selon lui, comptent plusieurs blessés dont certains sont dans le coma.

Il a fini par dire que « nous n’allons pas reculer et que nous allons continuer à combattre la contrebande et le terrorisme »