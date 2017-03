La bagarre dans l’avion de Tunisair épinglée par les medias internationaux

Déjà ternie, l’image de notre compagnie nationale Tunisair a été, ce jeudi 9 mars, souillée par le comportement irresponsable d’un pilote et d’un mécanicien qui sont arrivés aux mains dans le cockpit de l’avion. Leur bagarre a été largement commentée dans les médias internationaux et notamment français qui ne ratent aucune occasion pour épingler notre pays. Le Monde, Ouest France, Jeune Afrique, la BBC, le Point, la Tribune d’Afrique, Mali Actu, Senesnews, Romandie.com, le Journal de l’aviation et d’autres n’ont pas raté cet incident pour enfoncer davantage une compagnie aux abois. « Ces gestes violents, qu'on pourrait juger banals dans un bar mal fréquenté, sont inouïs dans l'enceinte d'un cockpit », comme le qualifie le Point écorne «une image durablement abîmée pour la compagnie nationale qui fait face à des difficultés financières importantes ».

Le litige entre pilotes et techniciens porte sur des questions d’uniforme. Une « guerre de boutons » qui a envenimé le climat social et a révélé au grand jour le degré d’irresponsabilité de certains agents et le sentiment d’impunité dont ils se prévalent. Et si la tutelle ne réagit pas avec toute la rigueur requise pour mettre fin à ce genre d’agissements, le banditisme sévira encore pour longtemps.