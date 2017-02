La Banque Mondiale se félicite des réformes engagées par la Tunisie

Dans une déclaration à l’issue de sa rencontre avec, jeudi, avec le chef du gouvernement, au palais du gouvernement, à la Kasbah, la directrice de la Banque mondiale (BM) pour le Maghreb et Malte, Françoise Marie-Nelly, s’est félicitée du contenu du discours du chef du gouvernement Youssef Chahed, prononcé le 14 janvier 2017 dans lequel il a annoncé la mise en œuvre de réformes importantes. Ces réformes concernent plusieurs domaines vitaux, ce qui permettra de lever les indicateurs généraux de la croissance, selon un communiqué publié jeudi par la présidence du gouvernement.

Elle a souligné que les projets de coopération programmés entre la Tunisie et la BM seront orientés vers les régions prioritaires. Elle a, également, précisé que les jeunes bénéficieront de programmes d’emploi et d’investissement attendus, en plus d'un ensemble de programmes d’amélioration de l’infrastructure et des attributs de développement dans ces régions.

La responsable a fait savoir que sa rencontre avec le chef du gouvernement a porté essentiellement sur les relations de coopération entre la Tunisie et le groupe de la BM.