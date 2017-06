La France salue les efforts de la Tunisie dans sa guerre contre la corruption

Le Chef du gouvernement, Youssef Chahed et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ont souligné, lundi au palais du gouvernement à la Kasbah, l’importance de la poursuite de l’expérience de la conversion des dettes en projets de développement économique et social.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, la rencontre a permis d'examiner l'évolution des relations de coopération tuniso-française et les moyens de les consolider.

A cette occasion, les deux responsables ont convenu de tenir la première réunion du Conseil tuniso-français du dialogue politique d'ici la fin de 2017.

D’après le même communiqué, la rencontre a aussi donné lieu à un échange de vues sur l’ensemble des questions régionales.

Le Drian a saisi l’occasion pour saluer les pas franchis par la Tunisie sur la voie de la transition démocratique et les efforts déployés par le gouvernement d'Union nationale en matière de lutte contre la corruption.

Jean Yves le Drian qui est arrivé dimanche à Tunis s’est déplacé en compagnie de son homologue Khemaies Jhinaoui au Musée du Bardo où un attentat a fait 22 morts en mars 2015. Il a déclaré qu’il « voulait dès son arrivée à Tunis rendre hommage aux victimes du terrorisme. (…) la France se tient à vos côtés, elle prend toute sa part au combat ».

La France et la Tunisie, deux pays ensanglantés par des attaques ces dernières années, ont marqué dimanche leur volonté de poursuivre leur combat commun contre le terrorisme, au lendemain de l'attentat de Londres et du meurtre de Khalifa Soltani par des terroristes.