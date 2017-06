La HAICA décide d’organiser l’opération de mesure d’audience audiovisuelle

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a émis jeudi une décision portant organisation de l’opération de mesure d’audience audiovisuelle.

Selon un communiqué de la HAICA, la décision n°2017-01 en date du 12 juin 2017 portant organisation de l’opération de mesure d’audience prévoit comme suit :

Article 1er : Interdire aux bureaux d’études spécialisés dans la mesure d’audience et aux demandeurs de ce service de publier les scores d’audience des médias audiovisuels ou de les diffuser sous toute forme que ce soit, sauf après autorisation écrite des établissements concernés par ces scores.

Article 2 : Les bureaux d’études spécialisés dans la mesure d’audience audiovisuelle sont tenus à publier toutes les données relatives à l’échantillon utilisé, à sa représentativité et à la méthodologie appliquée pour le sondage et l’analyse des résultats, sur leur site WEB ou sur tout autre support, et ce dans un délai de 24 heures de la date de diffusion des scores d’audience. Ils doivent également s’engager à sauvegarder ces données et à les mettre, le cas échéant, à la disposition du public et de la HAICA.

Article 3 : Les médias audiovisuels sont tenus à respecter les dispositions de cette décision et à s’interdire de publier ou de diffuser des résultats contraires à ces dispositions.

Article 4 : Cette décision demeure en vigueur jusqu’à l’instauration d’une structure indépendante de mesure d’audience.

Article 5 : Cette décision entre en vigueur à la date de sa publication. Elle sera publiée dans le Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle a pris cette décision sur la base du Décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d’une Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA), particulièrement dans son article 16.

En vertu de l’article 16, la HAICA fixe les normes à caractère juridique et technique relatives à la mesure d’audience (audimat) des programmes diffusés par les établissements de communication audiovisuelle et contrôler leur respect.

La décision de la HAICA est motivée par le souci d’organiser la publicité dans les établissements audiovisuels, d’instaurer les principes de transparence et d’objectivité dans l’encadrement de la promotion commerciale et la distribution équitable des plages publicitaires.

Cette décision est également nourrie par le souci d’organiser le secteur de mesure d’audience conformément aux standards professionnels en vigueur dans ce domaine.

TAP