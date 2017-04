La leçon faite par Saida Garrach à Adnane Mancer

Invités tous les deux sur la plateau de la chaîne « Attessea », dans la soirée de jeudi 12 avril, Saida Garrach conseillère principale auprès du président de la république, et Adnane Mancer, ancien directeur de cabinet et porte-parole de l’ex-président Moncef Marzouki, ont eu une vive altercation au cours de laquelle Saida Garrach a administré une véritable leçon à son vis-à-vis. Mancer, secrétaire général du mouvement « Al Irada », qui est devenu un habitué de l’émission de Moez Ben Gharbia, a critiqué le déplacement du chef de l’Etat Béji Caid Essebsi à Monastir en avion. Ce à quoi, la conseillère du président a violemment répliqué en l’appelant à faire preuve de mesure et de bon sens et à éviter de tomber dans le populisme béat.

« Alors que le pays s’enlise dans la crise et que toutes les bonnes volontés sont appelées à mettre la main dans la main pour tenter de le faire sortir de cette situation, vous ne faites que semer la zizanie et approfondir le fossé entre les Tunisiens en les éloignant des vrais problèmes». Elle lui a rappelé les dérapages de son patron, ses bourdes diplomatiques, son accueil des prédicateurs ayant des liens avec le terrorisme…

Elle lui a rappelé qu’il faudrait faire la différence entre critiquer le régime ou le système politique et le respect de l’Etat et des institutions. « Il est du rôle de l’opposition de critiquer le gouvernement. Toutefois, on ne doit pas chercher à attiser le feu du régionalisme, susciter la haine entre les Tunisiens, et nuire à l’Etat.

Il faut faire la part des choses et primer l’intérêt suprême du pays », lui a-t-elle lancé.

