La mise en garde de Chafik Jarraya contre Issam Chebbi

Dans une lettre publiée dans sa page Facebook, adressée au secrétaire général du parti « Al Joumhouri », Issam Chebbi, sous le titre « il ne faut jamais lancer de pierre quand on habite une maison de verre », l’homme d’affaires Chafik Jarraya le met en garde contre ce qu’il appelle la campagne de désinformation et d’incitation qu’il mène contre lui et contre son ami Soufien Toubal. Jarraya souligne que « la gratitude est la vertu des grands hommes ». Il a tenu à rafraichir la mémoire de Issam Chebbi en lui rappelant que c’est lui qui a organisé, à Sfax en 2011, la fameuse réunion du parti qui s’appelait alors le PDP, à un moment où le pays connaissait des troubles et traversait une période d’insécurité. « La quasi-totalité des 9500 présents étaient les agents de mes entreprises et le nombre des adhérents de ton parti atteignait à peine la trentaine », a-t-il affirmé. Il a ajouté que « les milliards dépensés par le PDP sur les affiches de propagande venaient essentiellement des hommes de l’ancien régime impliqués dans des affaires de corruption comme les Hchicha et Sellami».

Interpellant Issam Chebbi, il a lui dit qu’il connait « ceux qui l’ont chargé de cette mission d’incitation contre moi. Ce sont des membres du gouvernement qui descendent la même lignée de ton parti, tels que Iyed Dahmani, Mehdi Ben Gharbia et Youssef Chahed. Mais ce qui est surprenant c’est ta capacité à usurper l’événement et participant à la marche « manich msameh » alors que tu as déjà pardonné depuis longtemps et tu as collaboré avec la corruption et les corrupteurs en acceptant leur financement de ta campagne électorale ».

L’homme d'affaires finit sa lettre en promettant de démasquer les arrivistes et les grandes gueules.