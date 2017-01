La nouvelle répartition des groupes parlementaires

Le groupe parlementaire « Al Horra » de « Mashrou3 Tounes » s’est renforcé par l’arrivée d’un nouveau membre, Noureddine Achour, transfuge de l’UPL, après un bref passage par Nidaa Tounes. Après avoir perdu certains de ses députés, soit par démission, soit par exclusion, le groupe revient à 21 membres loin derrière Nidaa Tounes qui a dégringolé à la deuxième place avec 67 membres. Le groupe du mouvement Ennahdha, le seul à ne pas savoir connu des départs ou des arrivées est toujours premier avec 69 membres. Le groupe du Front populaire occupe la quatrième place avec 15 membres et sans aucun changement depuis l’installation de l’Assemblée des représentants du peuple. Il devance le nouveau groupe « démocrate » dirigé par Salem Labiadh qui compte 12 membres. Mais c’est le groupe de l’UPL qui a connu le plus de remous et de départs. Il a perdu cinq membres et trois places et arrive en sixième position avec 11 membres. Afek Tounes est septième avec 10 membres. Alors que douze députés ne sont pas encore inscrits.