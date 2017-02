La production des phosphates atteint un niveau record

La production des phosphates a atteint, au cours du mois de janvier 2017, 500 mille tonnes, soit le plus haut niveau enregistré, depuis janvier 2011, a fait savoir la ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Hela Cheikhrouhou.

Ce résultat favorisera la réalisation, cette année, d'une production moyenne de 6 millions de tonnes, laquelle n'a jamais été atteinte, depuis des années, a-t-elle ajouté dans une déclaration à l’Agence TAP en marge d’une conférence sur l’investissement dans les énergies renouvelables, organisée, aujourd’hui jeudi 2 février 2017 à Tunis

A noter que le rythme de production des phosphates a été souvent, bloqué, depuis janvier 2011, et a enregistré les niveaux les plus bas pour atteindre même moins de 1 million de tonnes par an, impactant le volume des exportations et abaissant le chiffre d’affaires de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG).