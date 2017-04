La Tunisie abritera la conférence internationale sur le dialogue public privé

En marge de la 9ème édition de la Conférence Internationale sur le dialogue public privé, organisée par l’UTICA, la Banque Mondiale et la Confédération Danoise de l'Industrie, la Tunisie s'apprête à accuellir, les 9, 10 et 11 mai 2017, une trentaine de délégations étrangères pour prendre part à cet évènement de portée internationale. Une rencontre qui sera réhaussée par la participation de Youssef Chahed, Chef du Gouvernement lors de la session d'ouverture.

La première journée sera consacrée au partenariat public-privé comme une réponse au défi posé par la problématique des jeunes et de l’emploi. Pour la deuxième journée la conférence sera construite autour de l'efficacité des initiatives du dialogue public-privé. Quant à la troisième journée elle aura pour thème : « Construire une dimension jeunesse et emplois dans le dialogue public privé (PPD).

Les travaux de la conférence seront concentrés plus particulièrement sur la façon dont les acteurs du secteur privé et du gouvernement peuvent jouer un rôle efficace dans la fourniture d'emplois aux jeunes et contribuer à la stabilité économique et sociale dans leur pays.

Cette manifestation sera clôturée avec la remise des trois « PPD Howards 2017 », attribués aux initiatives locales de PPD. Ces prix auront pour objectif d’honorer les vertus des qualités essentielles aux PPD réussis, en l’occurrence, les actions réalisées sur une longue durée, la résilience et l’Innovation.

Les « PPD Howards » ont été institués en 2014 par la PPD Community of Practice en reconnaissance à Nicholas C. Howard, qui a consacré sa vie professionnelle à faire progresser le programme de gouvernance collaborative.

Il est a rappelé que depuis 2006, le Groupe de la Banque Mondiale a déjà organisé une série d'ateliers PPD globaux annuels (février 2006 à Paris, France, avril 2007 à Douala, Cameroun, Avril 2008 à Dakar, au Sénégal, avril 2009, juin 2010 et juin 2011 à Vienne, en Autriche, en mars 2014 à Francfort, en Allemagne, et en mars 2015 à Copenhague, au Danemark).