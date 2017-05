La Tunisie au sommet de Ryadh pour promouvoir la lutte contre le terrorisme

Le ministre des Affaires étrangères Khémais Jhinaoui, a affirmé que la participation de la Tunisie au sommet arabo-islamique- américain qui se tient ce dimanche à Ryadh est l’occasion de contribuer aux efforts déployés par la communauté internationale pour éradiquer le terrorisme.

Dans une déclaration à l’agence TAP, il a indiqué que le chef de l’Etat qui participe à cette rencontre à l’invitation du souverain saoudien le roi Salmane Ben Abdelaziz, insistera dans son allocution, sur la nécessité pour les pays de la région marquée par les crises et pour la communauté internationale, de promouvoir la coopération et de consolider leurs efforts en matière de lutte contre le terrorisme.

S'agissant de l'approche tunisienne de lutte contre ce fléau, il a expliqué qu'elle est axée sur le renforcement de la coopération en matière d’échange d’informations et de formation sécuritaire et militaire.

Pour éradiquer le terrorisme, il est impératif de mettre en échec l’action des extrémistes qui sont à l’origine de la recrudescence de ce fléau , a estimé le chef de la diplomatie tunisienne, qui a précisé que Caid Essebsi invitera les dirigeants arabes et musulmans au cours du sommet de Ryadh à proposer des solutions politiques et réalisables aux problèmes régionaux dont les conflits en Syrie, au Yémen et en Libye, affirmant que la cause palestinienne demeurera au cœur des préoccupations du chef de l’Etat.

A signaler que 40 pays arabes et musulmans prennent part à ce sommet qui verra la participation du président américain Donlad Trump.