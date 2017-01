La Tunisie en quart de finale contre le Burkina Fasso

La Tunisie a réussi le match qu’il fallait en battant le Zimbabwé par 4 buts à 2 œuvres de Naim Sliti, Youssef Msakni, Wahbi Khazri(p) et Yassine Khenissi, tous en première mi-temps. Elle affrontera en quart de finale le Burkina Fasso samedi 28 janvier.

Les Aigles de Carthage savent qu’ils doivent s’imposer pour atteindre la prochaine phase de l’épreuve. Dès les premières minutes, les Tunisiens mettent le pied sur le ballon et asphyxient leurs adversaires. C’est sans surprise qu’à la 9e minute, Naim Sliti frappe pied droit à l’entrée de la surface de réparation et assène le premier coup au Zimbabwe. Les Tunisiens mènent dans le jeu et également au score.

Les Aigles de Carthage ne vont pas lâcher leur proie. A la 22e minute, après un une-deux entre Naim Sliti et Youssef Msakni, c’est ce dernier qui conclut l’action. Moins d’un quart d’heure plus tard, c’est Yassine Khenissi, lancée en profondeur, qui glisse subtilement le ballon dans les filets du Zimbabwe. La note est plutôt salée, mais la Tunisie maîtrise son sujet.

Les Guerriers vont réagir à travers la star de l’équipe, Knowledge Musona. A la 42e minute, l’attaquant d’Oostende, en Belgique, prend le ballon à l’entrée de la surface, efface deux défenseurs, et frappe placé sans aucune chance pour Rami Jeridi, qui remplace le gardien titulaire, blessé, Aymen Mathlouthi. La réduction du score sera de courte durée. Trois minutes plus tard, après une faute du Zimbabwéen Costa Nhamoinescu sur le Tunisien Yassine Khenissi dans la surface de réparation, c’est Wahbi Khazri qui transforme le penalty. La première période s’achève sur un score très lourd de 4-1.

Le match semble plié, et la Tunisie paraît se diriger tranquillement vers une qualification, car une victoire garantit sans aucune préoccupation le passage aux quarts. Les Tunisiens gèrent l’avantage tandis que le Zimbabwe prend des risques en sortant le milieu de terrain, Danny Phiri, et en faisant entrer l’attaquant Tendai Ndoro. Les Guerriers n’ont plus rien à perdre.

A la 57e minute, lancé en profondeur, l’attaquant zimbabwéen Tendai Ndoro glisse le ballon dans la cage de Rami Jeridi, qui a encaissé deux buts durant cette soirée. Les « Warriors » réduisent la marque mais cela ne changera rien au résultat. Les Tunisiens s’imposent sans trembler et finissent deuxième du groupe B avec six points, à une longueur du Sénégal.