La Tunisie, membre du COMESA

« La Tunisie sera le 20ème Etat membre du COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe) avant la fin de 2017 (octobre 2017) », a souligné, vendredi, Zied Lâadhari, ministre de l’Industrie et du Commerce.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’un atelier de travail organisé au siège du ministère de l’Industrie et du Commerce sur le protocole d’adhésion de la Tunisie au COMESA, Lâadhari a mis l’accent sur l’importance de l’ouverture du pays sur le marché international en général et sur le marché africain en particulier.

«Le COMESA est un marché qui regroupe 19 pays africains, 500 millions d’habitants et 680 milliards de dollars de PIB », a-t-il précisé, faisant observer que la visite de la délégation du COMESA en Tunisie, du 12 au 14 avril 2017, vise à renforcer les échanges et à examiner les détails du protocole d’adhésion de la Tunisie suite à l’acceptation, en octobre 2016, de cette adhésion par les Etats membres du COMESA.

« Il s’agit du plus important espace économique africain puisqu’il représente environ le 2/3 du PIB africain », a-t-il dit estimant qu'aujourd’hui la Tunisie a atteint un certain niveau de maturité industrielle et économique sur le marché local qui habilite ses entreprises à pénétrer avec plus d’aisance et de facilité le marché international et en particulier le marché africain.

Le ministre a indiqué que la délégation du COMESA a rencontré, à Tunis, des représentants des différents ministères et des structures publiques ainsi que des représentants du secteur privé qui ont manifesté leur engouement et l’enthousiasme à accéder au marché africain.

Actuellement, les Etats membres du COMESA sont l’Egypte, le Soudan, Djibouti, les Comores, la Libye, le Burundi, la République Démocratique du Congo, l’Erythrée, l’Ethiopie, le Kenya, Madagascar, le Malawi, l’île Maurice, le Rwanda, les Seychelles, le Swaziland, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.