La Tunisie présente au World Of Private Label "PLMA 2017" à Amsterdam

Le Centre de Promotion des Exportations conduit actuellement la participation de la Tunisie au salon de la marque distributeurs MDD PLMA 2017 du 16 au 17 Mai 2017 à Amsterdam aux Pays Bas.

La Tunisie qui était présente en 2016 avec 7 exposants, revient en force pour cette seconde édition avec la participation de 9 sociétés activent dans l’industrie agroalimentaire (dont certains d’entre eux sont déjà développés sous forme de MDD (Marque de distribution) au sein d’un pavillon national de 90 m ². L’huile d’olive, les dattes, les conserves alimentaires et les préparations alimentaires ont constitué l’offre de la Tunisie et destiné au développement dans le cadre de partenariat en MDD.

Le PLMA 2017 placé sous le thème « Aider les consommateurs » met en valeur la diversité des produits de marque de distributeur qui s’offrent aux consommateurs au niveau des circuits de distribution internationaux.

La présence de la Tunisie à ce Salon, appuyée par un aménagement “attrayant”, ambitionne de drainer un flux important de visiteurs professionnels, tout en étant une opportunité confirmée pour le démarchage des donneurs d’ordre et la détection des niches porteuses d’opportunités d’exportation.

Avec près de 2 500 sociétés exposantes provenant de plus de 70 pays et près de 60 pavillons nationaux et régionaux l’Edition 2017 du PLMA se profile en tant que la plus grande édition jamais organisée.

Plus de 13 000 acheteurs et visiteurs professionnels visiteront le salon en provenance de plus de 110 pays.

Le salon offre une large variété de produits : produits alimentaires – produits frais, réfrigérés et surgelés, boissons et denrées non périssables – ainsi que des produits non alimentaires – cosmétiques, produits de santé et de beauté, produits ménagers et pour la cuisine, produits d’entretien automobile, articles de jardin, produits pour la maison et le bricolage Il est à noter que le concept MDD a pris de l’ampleur au cours des dernières années en raison des possibilités qu’ il offre aux consommateurs en terme de stabilité de qualité des produits et leur prix attractif .

C’est pour ces raisons que par exemple la part des ventes des marques distributeur au Royaume-Uni ont atteint les 46 %, cette part est de l’ordre de 35 % en France, 40 % en Allemagne et de 30 % en Europe centrale et orientale et entre 40 % et 50 % dans les pays méditerranéens (Espagne, Italie, Portugal, Grèce et Turquie).