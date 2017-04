L’affaire Mariah Carey devant la cour d'appel le 20 avril

L'affaire de la chanteuse américaine Mariah Carey sera examinée par la cour d’appel le 20 avril courant, a annoncé l’avocat Adel Kaaniche président de l’Amicale des anciens parlementaires sur sa page Facebook. Cette affaire a soulevé plusieurs réactions à la suite de la condamnation, outre de l’ancien président Ben Ali et Imed Trabelsi, de trois anciens ministres, Tijani Haddad, Samira Khayache et Kamel Haj Sassi à de lourdes peines, six ans de prison ferme, avec exécution immédiate. Une forte mobilisation a été initiée par l’Amicale, les anciens ministres étant d’anciens parlementaires. Elle a créé une cellule de crise pour examiner l’affaire afin le maximum de garanties pour parvenir à un jugement équitable au niveau de l’appel. Un collectif d'avocats coordonnée par l’ancien ministre Samir Labidi. Plusieurs ont répondu présents et se sont portés volontaires pour défendre les « accusés ».

Il est rappeler que d’autres anciens hauts responsable ont été condamnés en vertu de l’article 96 du code pénal comme l’ancien ministre des affaires étrangères et de la défense Habib Ben Yahia qui a écopé de cinq ans de prison pour avoir autorisé, en 1997, la cessation d’un terrain appartenant à l’armée nationale pour la construction du palais présidentiel de Sidi Dhrif, à Sidi Bou Saïd. Tout comme son collègue Lazhar Bououni, ancien ministre de la justice et de l’enseignement supérieur, condamné à six ans, pour uen affaire de réorientation.