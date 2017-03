L’Algérie condamne l’attaque terroriste de Kébili

L’Algérie a réagi à la suite de l’attentat terroriste qui a visé une patrouille de police dans la région de Kébili et qui a coûté la vie à un jeune sécuritaire. Le porte parole du ministère des affaires étrangères Abdelaziz Benali Cherif a, dans une déclaration à l’agence APS, .condamné dimanche dans les termes les « plus forts » cette attaque exprimant sa solidarité avec le gouvernement et le peuple tunisiens dans leur lutte contre le terrorisme.

« Nous exprimons notre solidarité avec le gouvernement et le peuple tunisiens frères dans leur lutte déterminée contre le terrorisme et dans leur combat pour vaincre tous ceux qui visent à porter atteinte à la paix, la sécurité et la stabilité de la Tunisie sœur et à entraver le processus démocratique et l’œuvre de développement dans ce pays », a-t-il ajouté.

« Nous réitérons notre ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et appelons la communauté internationale à poursuivre les efforts pour dégager les synergies nécessaires pour combattre ce phénomène jusqu’à son éradication », a conclu le porte-parole du MAE.