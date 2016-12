L’Allemagne comme la Tunisie, polémique autour des dysfonctionnements des autorités

Ce n'est pas uniquement en Tunisie que les dysfonctionnements des autorités sont pointés du doigt à chaque attentat terroriste ou à chaque manquement des services de sécurité, comme c’est le cas à la suite de l’assassinat de Mohamed Zouari ou la « visite impromptue » d’un journaliste israélien. En Allemagne, la polémique prend de l'ampleur après l’attentat contre un marché de Noël de Berlin, lundi 19 décembre, qui a fait une douzaine de victimes et une quarantaine de blessés. . La police allemande a lancé une véritable chasse à l'homme à l'échelle européenne, contre le suspect numéro un, un jeune tunisien du nom d’Anis Amri, 24 ans. « Beaucoup de temps s’est écoulé avant que la police criminelle ne se tourne vers Amri et le considère comme suspect », constate le quotidien « Süddeutsche Zeitung ».

Les suspect était pourtant bien connu des policiers, du centre de lutte antiterroriste et du parquet. Il était arrivé en Europe en 2012 via l'Italie, et était installé à Berlin depuis le mois de février. Il avait depuis été placé sous surveillance car suspecté de préparer un cambriolage pour financer l'achat d'armes automatiques et un attentat. L'enquête a été abandonnée en septembre faute d'éléments probants.

La presse se demande dès lors comment les policiers et les procureurs avaient pu rater autant de signaux d'alerte, l'individu ayant par ailleurs été lié des mois durant à la mouvance salafiste et à des prédicateurs du djihad bien connus.

Avec l’Obs